11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

Fred: "Talisca adına mutluyum"

Fenerbahçe'nin Brann'ı deplasmanda 4-0 mağlup ettiği Avrupa Ligi maçının ardından konuşan Fred, hem takımın performansını hem de hat-trick yapan Talisca'yı övdü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. 
 
Maçın hemen ardından Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred açıklamalarda bulundu.
 
Harika bir oyun sergilediklerini dile getiren Fred "Önemli bir galibiyet elde ettik. Kazanmak için gelmiştik ve kazandığımız için mutluyuz. Bir üst tura çıkabilmek adına önemliydi. Harika oynadığımızı ve bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.
 
Üç golle maça damga vuran Talisca için konuşan tecrübeli orta saha "Talisca adına mutluyum. Bizler beraberiz. Bugün hat-trick yaptı. Herkes çok iyiydi. Önemli bir 3 puan elde ettik. İlk 8'den çıkabilmek adına iyi bir sonuçtu bu. Tabii ki ritmimizi aynı şekilde sürdürmeliyiz." ifadelerini kulllandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
