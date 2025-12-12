Arda Turan'ın öğrencileri 3 dakikada 3 puanı kaptı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden 3 dakikada 2 golpic.twitter.com/t4RCxYALdr



— Sporx (@sporx) December 11, 2025

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. maç haftasında Hamrun Spartans ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Ta'Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Shakhtar 2-0'lık skorla kazandı.Arda Turan'ın öğrencileri, 61. dakikada Luca Meirelles ve 64. dakikada Isaque Silva ile galibiyete ulaştı.Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Shakhtar Donetsk, 2. sıraya yükseldi. Hamrun ise 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.Shakhtar, bir sonraki maç haftasında Rijeka ile karşılaşacak. Hamrun ise Shamrock Rovers deplasmanına gidecek.