11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

Arda Turan'ın öğrencileri 3 dakikada 3 puanı kaptı

Shakhtar Donetsk, Hamrun Spartans'ı 3 dakikada bulduğu 2 golle mağlup etti.

calendar 12 Aralık 2025 00:57 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 01:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Turan'ın öğrencileri 3 dakikada 3 puanı kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. maç haftasında Hamrun Spartans ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Ta'Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Shakhtar 2-0'lık skorla kazandı.

Arda Turan'ın öğrencileri, 61. dakikada Luca Meirelles ve 64. dakikada Isaque Silva ile galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Shakhtar Donetsk, 2. sıraya yükseldi. Hamrun ise 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Shakhtar, bir sonraki maç haftasında Rijeka ile karşılaşacak. Hamrun ise Shamrock Rovers deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.