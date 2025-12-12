Efes, galibiyete hasret kaldı

Anadolu Efes, Valencia'ya deplasmanda 94-82 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı.



Roig Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-20 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına da 45-39 üstünlükle gitti.



Mücadele boyunca oyuna ortak olmakta zorlanan Anadolu Efes karşısında üçüncü periyodu 71-59 önde tamamlayan Valencia Basket, maçı 94-82 kazandı.



Kameron Taylor, 20 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Konuk ekipte Jordan Loyd ve Isaia Cordinier'nin 18'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



İspanya temsilcisi, üst üste 4 olmak üzere 10. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise art arda 3 ve sezonun 10. yenilgisini yaşadı.



