11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

Efes, galibiyete hasret kaldı

Anadolu Efes, EuroLeague'in 15. haftasında deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket'e kaybetti.

calendar 11 Aralık 2025 22:16 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 00:32
Efes, galibiyete hasret kaldı




Anadolu Efes, Valencia'ya deplasmanda 94-82 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Roig Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-20 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına da 45-39 üstünlükle gitti.

Mücadele boyunca oyuna ortak olmakta zorlanan Anadolu Efes karşısında üçüncü periyodu 71-59 önde tamamlayan Valencia Basket, maçı 94-82 kazandı.

Kameron Taylor, 20 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Konuk ekipte Jordan Loyd ve Isaia Cordinier'nin 18'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

İspanya temsilcisi, üst üste 4 olmak üzere 10. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise art arda 3 ve sezonun 10. yenilgisini yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
