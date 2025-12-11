UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann Stadı'nda oynanan mücadelede Brann ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadeleye hızlı bir başlangıç yaptı.
Karşılaşmada takımını öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'ndeki etkileyici performansını sürdürdü. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gole ulaşan genç yıldız, Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en fazla gol atan Türk oyuncular arasında önemli bir yere adını yazdırdı.
18 YIL SONRA BİR İLK!
Aktürkoğlu, Brann ağlarına gönderdiği golle birlikte Tuncay Şanlı'nın 2006/07 sezonunda Avrupa Ligi'nde kaydettiği 4 gollük performansını yakalayarak 18 yıl sonra bu seviyeye ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Bu başarı, hem oyuncu hem de Fenerbahçe adına Avrupa arenasındaki en dikkat çekici bireysel performanslardan biri olarak öne çıktı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN PAYLAŞIM
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi, sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu paylaşımı yaptı.
Yapılan paylaşıma "Guess who" (Tahmin et kim?) notu düşüldü.
💯Kerem Aktürkoğlu; enfes aşırtma!pic.twitter.com/pPoDfX9j6Z
— Sporx (@sporx) December 11, 2025
Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Kerem Aktürkoğlu 🪄 pic.twitter.com/KE0nq7EbGQ
— Sporx (@sporx) December 11, 2025
📲 UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından Kerem Aktürkoğlu paylaşımı. 👇 https://t.co/SDn5HDYJhM
— Sporx (@sporx) December 11, 2025