11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti

Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu. Yıldız futbolcu, 2. yarı da bir gol atarak hat-trick yaptı.

calendar 12 Aralık 2025 00:08 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 00:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann Stadı'nda oynanan mücadelede Brann ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, iki golle sahneye çıkarak karşılaşmada adeta yıldızlaştı.

36. dakikada Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oosterwolde topu indirdi. Boşta kalan meşin yuvarlağı Talisca filelerle buluşturdu. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.


Tam 8 dakika sonra sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topla birlikte ilerleyen Brown, penaltı noktasına orta açtı. Boşa seken topu Talisca filelere gönderdi. Fark 3'e çıktı.

TARİHE GEÇTİ!

Bununla birlikte Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

HAT-TRICK YAPTI

Öte yandan 66. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan açtığı ortada Anderson Talisca kafa vuruşu ile golünü kaydetti. Brezilyalı futbolcu hat-trick yapmış oldu.

Avrupa kupaları kariyerinin ilk hat-trick'ini Brann karşısında yapan Anderson Talisca, Fenerbahce
tarihinde bu turnuvaların grup ve sonrası aşamalarındaki bir deplasman karşılaşmasında bunu başarın ilk isim oldu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
