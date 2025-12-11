11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-3DA
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-0DA
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1DA
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3DA
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-1DA
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
0-0DA
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
1-2DA
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-0DA
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0DA
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1DA

Ferençvaroş geri döndü; Namağlup devam!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Ferençvaroş, konuk ettiği Rangers'ı 2-1 mağlup etti.

calendar 11 Aralık 2025 23:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Ferençvaroş, Rangers'ı konuk etti.

Groupama Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü, 27. dakikada Rangers'tan Bojan Miovski kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.


Ferençvaroş'a beraberliği getiren golü 45+5. dakikada Bence Ötvös kaydetti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol ise 73. dakikada Barnabas Varga'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Ferençvaroş, 4. galibiyetini aldı ve namağlup serisini sürdürdü. 5. mağlubiyetini alan Rangers'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Bu galibiyetle birlikte puanını 14'e yükselten Ferençvaroş, 5. sıraya yerleşti. 1 puanda kalan Rangers ise 34. sırada konumlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta Ferençvaroş, Panathinaikos'u ağırlayacak. Rangers ise Ludogorets'i konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
