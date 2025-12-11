Ferençvaroş geri döndü; Namağlup devam!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Ferençvaroş, Rangers'ı konuk etti.Groupama Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.Mücadelede ilk golü, 27. dakikada Rangers'tankaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.Ferençvaroş'a beraberliği getiren golü 45+5. dakikada Bkaydetti.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol ise 73. dakikada'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Ferençvaroş, 4. galibiyetini aldı ve namağlup serisini sürdürdü. 5. mağlubiyetini alan Rangers'ın ise galibiyeti bulunmuyor.Bu galibiyetle birlikte puanını 14'e yükselten Ferençvaroş, 5. sıraya yerleşti. 1 puanda kalan Rangers ise 34. sırada konumlandı.UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta Ferençvaroş, Panathinaikos'u ağırlayacak. Rangers ise Ludogorets'i konuk edecek.