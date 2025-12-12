Samsunspor Başkanvekili: 'Sadece bir maç kaybettik'

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 yenilen Samsunspor'un Başkanvekili Veysel Bilen, organizasyondaki hedeflerinin devam ettiğini belirterek "Sadece bir maç kaybettik." dedi.

Bilen, maçın ardından yaptığı açıklamada, bugün burada soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımı desteklemeye gelen 20 bin taraftara teşekkür etti.

Üzgün olduklarını belirten Bilen, "Konferans liginde hem liderliği kaybetmiş olduk bu maçta hem de evimizde yenildik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Maalesef hiç beklemediğimiz, ummadığımız bir mağlubiyetle ayrıldık." dedi.

Maça çıkarken ülkeye puan kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Bilen, ilk 8'i garantilemiş olarak Almanya'daki Mainz maçına gitmeyi gerçekleştiremediklerini kaydetti.

Teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Bilen, şunları kaydetti:

"Buna rağmen son dakikaya kadar yüreklerini ortaya koyan oyuncu kardeşlerime de, teknik ekibime de teşekkür ediyorum. İnşallah Almanya'da Mainz'da, orada da gurbetçi vatandaşlarımızın önünde Samsunpor'a gönül vermiş Anadolu'nun sesi olan taraftarlarımızla birlikte oradan alacağımız puan ya da puanlarla yine ilk 8'deki hedefimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Şu anda kaybedilmiş herhangi bir şey yok. Sadece bir maç kaybettik. Nasıl buraya kadar bu oyuncu kardeşlerim bizi getirdiyse bütün ülkemizi ve Samsun camiasını mutlu ettilerse inanıyoruz ki Almanya'da da göğsümüzü kabartacak bir sonuç alıp ülkemize puan kazandıracağız. İlk 8'den biz konferans ligiyle devam edeceğiz diye inanıyorum."