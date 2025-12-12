11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

Samsunspor Başkanvekili: "Sadece bir maç kaybettik"

AEK'e 2-1 yenilerek liderliği kaybeden Samsunspor'da Başkanvekili Veysel Bilen, mağlubiyete rağmen hedeflerinden sapmadıklarını belirtti.

calendar 12 Aralık 2025 00:00
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 yenilen Samsunspor'un Başkanvekili Veysel Bilen, organizasyondaki hedeflerinin devam ettiğini belirterek "Sadece bir maç kaybettik." dedi.
 
Bilen, maçın ardından yaptığı açıklamada, bugün burada soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımı desteklemeye gelen 20 bin taraftara teşekkür etti.
 
Üzgün olduklarını belirten Bilen, "Konferans liginde hem liderliği kaybetmiş olduk bu maçta hem de evimizde yenildik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Maalesef hiç beklemediğimiz, ummadığımız bir mağlubiyetle ayrıldık." dedi.
 
Maça çıkarken ülkeye puan kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Bilen, ilk 8'i garantilemiş olarak Almanya'daki Mainz maçına gitmeyi gerçekleştiremediklerini kaydetti.
 
Teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Bilen, şunları kaydetti:
 
"Buna rağmen son dakikaya kadar yüreklerini ortaya koyan oyuncu kardeşlerime de, teknik ekibime de teşekkür ediyorum. İnşallah Almanya'da Mainz'da, orada da gurbetçi vatandaşlarımızın önünde Samsunpor'a gönül vermiş Anadolu'nun sesi olan taraftarlarımızla birlikte oradan alacağımız puan ya da puanlarla yine ilk 8'deki hedefimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Şu anda kaybedilmiş herhangi bir şey yok. Sadece bir maç kaybettik. Nasıl buraya kadar bu oyuncu kardeşlerim bizi getirdiyse bütün ülkemizi ve Samsun camiasını mutlu ettilerse inanıyoruz ki Almanya'da da göğsümüzü kabartacak bir sonuç alıp ülkemize puan kazandıracağız. İlk 8'den biz konferans ligiyle devam edeceğiz diye inanıyorum."
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
