Zeki Çelik asist yaptı, Roma kazandı

UEFA Avrupa Ligi 6. maç haftasında Celtic ile Roma karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 3-0'lık skorla kazandı.



Roma, 6. dakikada Liam Scales'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 36. dakikada Zeki Çelik'in asistinde Evan Ferguson farkı 2'ye çıkardı. Ferguson, 45+1'de ilk yarının ve maçın skorunu belirledi.



Celtic, 45+5't Arne Engels ile bir penaltıdan faydalanamadı.



Bu sonucun ardından Roma, puanını 12'ye çıkardı. Celtic ise 7 puanda kaldı.



Roma, bir sonraki maç haftasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Celtic ise Bologna deplasmanına gidecek.



