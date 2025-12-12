Zeki Çelik asist yaptı, Roma kazandı

UEFA Avrupa Ligi 6. maç haftasında Celtic ile Roma karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 3-0'lık skorla kazandı.
Roma, 6. dakikada Liam Scales'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 36. dakikada Zeki Çelik'in asistinde Evan Ferguson farkı 2'ye çıkardı. Ferguson, 45+1'de ilk yarının ve maçın skorunu belirledi.
Celtic, 45+5't Arne Engels ile bir penaltıdan faydalanamadı.
Bu sonucun ardından Roma, puanını 12'ye çıkardı. Celtic ise 7 puanda kaldı.
Roma, bir sonraki maç haftasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Celtic ise Bologna deplasmanına gidecek.
Roma, 6. dakikada Liam Scales'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 36. dakikada Zeki Çelik'in asistinde Evan Ferguson farkı 2'ye çıkardı. Ferguson, 45+1'de ilk yarının ve maçın skorunu belirledi.
Celtic, 45+5't Arne Engels ile bir penaltıdan faydalanamadı.
Bu sonucun ardından Roma, puanını 12'ye çıkardı. Celtic ise 7 puanda kaldı.
Roma, bir sonraki maç haftasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Celtic ise Bologna deplasmanına gidecek.