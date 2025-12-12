11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

PFDK'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza

PFDK, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezaları verdi.

calendar 12 Aralık 2025 01:42
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulüpler ve yöneticilere verilen cezaları duyurdu.
 
En yüksek para cezası 5.2 milyon TL ile Galatasaray'a uygulanırken, Beşiktaş'a 3.7 milyon TL, Fenerbahçe'ye 760 bin TL ve Trabzonspor'a 400 bin TL para cezası kesildi.
 
Kurul, yöneticilere de çeşitli men cezaları verdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün men, Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya ise 3 milyon TL para cezası ve 45 gün men cezası uygulandı.
 
Çaykur Rizespor'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2.7 milyon TL, kulüp yöneticisi Hasan Yavuz Bakır'a ise 2 milyon TL para cezası ve 15 gün men verildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
