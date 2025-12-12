İspanyol derbisinde kazanan Real Madrid

EuroLeague'in 15. hafta maçında Real Madrid ile Baskonia karşı karşıya geldi. Movistar Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 94-87'lik skorla kazandı.



Real Madrid'de Mario Hezonja 17 sayı, Facundo Campazzo 16 sayı, Theo Maledon 15 saı ile galibiyeti getirdi.



Baskonia'da Markus Howard 22, Timothe Luwawu-Cabarrot ise 20 syaı ile oynadı ancak galibiyet için yeterli olmadı.



Üst üste 4. galibiyetini elde eden Real Madrid, toplamda 9. kez sahadan galip ayrıldı. Baskonia ise toplamda 10. yenilgisini aldı.



Real Madrid, gelecek hafta Olimpia Milano'ya konuk olacak. Baskonia ise sahasında Monaco'yu konuk edecek.



