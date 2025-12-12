11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

İspanyol derbisinde kazanan Real Madrid

Real Madrid, İspanyol derbisinde Baskonia'yı 94-87 mağlup etti ve EuroLeague'de üst üste 4. kez kazandı.

calendar 12 Aralık 2025 02:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
EuroLeague'in 15. hafta maçında Real Madrid ile Baskonia karşı karşıya geldi. Movistar Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 94-87'lik skorla kazandı.

Real Madrid'de Mario Hezonja 17 sayı, Facundo Campazzo 16 sayı, Theo Maledon 15 saı ile galibiyeti getirdi.

Baskonia'da Markus Howard 22, Timothe Luwawu-Cabarrot ise 20 syaı ile oynadı ancak galibiyet için yeterli olmadı.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden Real Madrid, toplamda 9. kez sahadan galip ayrıldı. Baskonia ise toplamda 10. yenilgisini aldı.

Real Madrid, gelecek hafta Olimpia Milano'ya konuk olacak. Baskonia ise sahasında Monaco'yu konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
