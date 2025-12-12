11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

Olimpia Milano'dan Ergin Ataman'a şok!

Olimpia Milano, Panathinaikos'u 7 sayı farkla mağlup etti. Ataman'ın öğrencileri, üst üste ikinci yenilgisini aldı.

calendar 12 Aralık 2025 02:10
Olimpia Milano'dan Ergin Ataman'a şok!
EuroLeague'in 15. hafta maçında Olimpia Milano ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Unipol Forum'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milano, 96-89'luk skorla mağlup etti.

Milano'da Armani Brooks 26 sayı, Zach LeDay 15 ayı, Shavon Shields 13 sayı, Marko Guduric ise 7 sayı 6 asist ve 3 ribaund ile oynadı.

Panathinaikos'ta Kostas Sloukas 19 sayı 7 asist, Kendrick Nunn 17 sayı 5 asist, Juancho Hernangomez 13 sayı 6 ribaund ile mücadele etti.


Yunan ekibinde forma giyen Türk milli oyuncularımızdan Cedi Osman forma giymedi, Ömer Yurtseven ise 4 sayı 3 ribaund ile oynadı.

Milano ise son 3 maçında 2. galibiyetini alarak 8. galibiyetine ulaştı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Panathinaikos ise toplamda 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Panathinaikos, bir sonraki maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Olimpia Milano ise Real Madrid'i ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
