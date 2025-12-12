Olimpia Milano'dan Ergin Ataman'a şok!

EuroLeague'in 15. hafta maçında Olimpia Milano ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Unipol Forum'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milano, 96-89'luk skorla mağlup etti.Milano'da Armani Brooks 26 sayı, Zach LeDay 15 ayı, Shavon Shields 13 sayı, Marko Guduric ise 7 sayı 6 asist ve 3 ribaund ile oynadı.Panathinaikos'ta Kostas Sloukas 19 sayı 7 asist, Kendrick Nunn 17 sayı 5 asist, Juancho Hernangomez 13 sayı 6 ribaund ile mücadele etti.Yunan ekibinde forma giyen Türk milli oyuncularımızdan Cedi Osman forma giymedi, Ömer Yurtseven ise 4 sayı 3 ribaund ile oynadı.Milano ise son 3 maçında 2. galibiyetini alarak 8. galibiyetine ulaştı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Panathinaikos ise toplamda 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.Panathinaikos, bir sonraki maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Olimpia Milano ise Real Madrid'i ağırlayacak.