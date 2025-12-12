11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

Zeki Murat Göle'den Domenico Tedesco açıklaması

Fenerbahçe'de cezalı Domenico Tedesco'nun yerine takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle, 4-0'lık Brann galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Aralık 2025 01:30 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 01:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zeki Murat Göle'den Domenico Tedesco açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç'in Brann ekibini 4-0 yendi.

Cezalı Domenico Tedesco'nun yerine takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HEDEFLERİMİZ VAR, SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"


Mcadeleyi değerlendiren Göle, "Oyuncularımızı tebrik ederim. 90 dakika boyunca müthiş oynadılar. A'dan Z'ye istediğimiz oyunu uyguladılar. Maça iyi başladık, erken gol bulduk. Baskımız sürüyordu. Bir dönem oyunun kontrolünü kaybettik ama orada kırmızı kart oldu ve tüm oyunu ele geçirdi. İyi bir skor. İlk 8 hedefimize iyice yaklaştık. Hedeflerimiz var. Sonuna kadar gideceğiz." dedi.

"TALISCA'NIN HAT-TRICK'İ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Anderson Talisca hakkında da konuşan çalıştırıcı, "Talisca'nın hat-trick'i çok önemliydi. Değerli bir oyuncu bizim için. Stoperimiz Kamil Efe'ye de 10 dakika süre verebildik. Benim için değerli bir andı, ben de altyapı hocası olarak buraya çıktım." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIZI KUTLUYORUM"

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun cezalı olduğu Brann Stadı'nda müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göle, takımın maça çok iyi başladığını dile getirdi.

Oyuncuların A'dan Z'ye istenilen tüm şablonu uyguladığını vurgulayan Göle, "Oyuncularımızın hepsini mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Oyun başında golü erken bulmamız oyunu rahat götürmemizi sağladı. Bunu yaparken de ön baskının kuvvetli olması gerekiyor. Bunu en iyi şekilde yaptık. Bir dönem oyunun kontrolünü kaçırdık ama iyi savunma yaptık. Hızlı bir pozisyonda kırmızı kart geldi ve ve sonrasında da oyunun bütün kontrolü bize geçti." değerlendirmesinde bulundu.

"TEDESCO İLE ARAMIZ ÇOK İYİ"

Teknik direktör Tedesco ile ilişkisine de değinen Göle, "Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kendi yardımcıları da bana destek oldu. Çok değerli isimler. Aramız çok iyi. Çok naif ve iyi bir insan. Her şeyi bütün detaylarıyla paylaşıyoruz. O bizim biz de onun tecrübelerinden yararlanıyoruz. Samandıra'da herkesle çok iyi iletişimi var. İnşallah çok başarılı olacaktır, buna bütün kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.