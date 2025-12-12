11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

FCSB'den Feyenoord'a gol düellosunda zafer

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında FCSB, Arena Nationala'daki nefes kesen maçta Feyenoord'u 4-3 mağlup etti.

calendar 12 Aralık 2025 01:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Romanya temsilcisi FSCB, sahasında Feyenoord ile karşılaştı.
 
Arena Naitonala'da oynanan nefes kesen maçı ev sahibi ekip 4-3 kazandı.
 
FCSB'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Siyabonga Ngezana, 54. dakikada Mihai Toma, 87'de Mamadou Thiam ve 90+5'de Florin Tanase kaydetti. Feyenoord'un golleri 41. dakikada Casper Tengstedt, 44'te Quinten Timber ve 51'de Leo Sauer'den geldi.
 
Bu sonuçla birlikte FCSB 6 puana yükselirken, Feyenoord 3 puanda kaldı.
 
Avrupa Ligi'nin sonraki maçında FCSB, Zagreb'e konuk olacak. Feyenoord ise Sturm Graz'ı ağırlayacak.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
