FCSB'den Feyenoord'a gol düellosunda zafer

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Romanya temsilcisi FSCB, sahasında Feyenoord ile karşılaştı.
Arena Naitonala'da oynanan nefes kesen maçı ev sahibi ekip 4-3 kazandı.
FCSB'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Siyabonga Ngezana, 54. dakikada Mihai Toma, 87'de Mamadou Thiam ve 90+5'de Florin Tanase kaydetti. Feyenoord'un golleri 41. dakikada Casper Tengstedt, 44'te Quinten Timber ve 51'de Leo Sauer'den geldi.
Bu sonuçla birlikte FCSB 6 puana yükselirken, Feyenoord 3 puanda kaldı.
Avrupa Ligi'nin sonraki maçında FCSB, Zagreb'e konuk olacak. Feyenoord ise Sturm Graz'ı ağırlayacak.