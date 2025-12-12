11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

Alt sıraların maçında Maccabi galip

Maccabi, İsrail'e döndüğü ilk maçta ASVEL'i 8 sayı farkla mağlup etti.

calendar 12 Aralık 2025 02:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
EuroLeague'in 15. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile ASVEL karşı karşıya geldi. Menora Mivtachim Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Maccabi 92-84'lük skorla kazandı.

Maccabi'de Lonnie Walkeer 29 sayı ve 9 ribaund, Roman Sorkin 26 sayı 7 ribaund, Jaylen Hoard ise 15 sayı 7 ribaund ile takımlarının galibiyetine katkı sağladı.

ASVEL'de Glynn Watson 21 sayı, Nando De Colo ise 16 sayı ile oynadılar.

Bu sonuçla birlikte Maccabi 5. galibiyetini alırken, ASVEL ise 12. yenilgisini yaşadı.

 Reklam 
