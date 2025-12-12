Alt sıraların maçında Maccabi galip

EuroLeague'in 15. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile ASVEL karşı karşıya geldi. Menora Mivtachim Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Maccabi 92-84'lük skorla kazandı.



Maccabi'de Lonnie Walkeer 29 sayı ve 9 ribaund, Roman Sorkin 26 sayı 7 ribaund, Jaylen Hoard ise 15 sayı 7 ribaund ile takımlarının galibiyetine katkı sağladı.



ASVEL'de Glynn Watson 21 sayı, Nando De Colo ise 16 sayı ile oynadılar.



Bu sonuçla birlikte Maccabi 5. galibiyetini alırken, ASVEL ise 12. yenilgisini yaşadı.



