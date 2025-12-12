12 Aralık
Fatih Tekke'nin kozu Ernest Muçi!

Trabzonspor, ligde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, tüm planlarını Ernest Muçi üzerine yapıyor.

Fatih Tekke'nin kozu Ernest Muçi!
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da üst üste gelen galibiyetler sonrası zirve ile puan farkı azaldı ve şampiyonluk yarışına dahil olundu. Bordo-mavililerde gözler, Beşiktaş ile oynanacak müsabakaya çevrildi.

EN BÜYÜK KOZU

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin Beşiktaş maçındaki en büyük kozu belli oldu.

Karadeniz ekibinin son haftalardaki en etkili ismi olan Ernest Muçi'nin eski takımını gözüne kestirdiği kaydedildi.


24 yaşındaki on numaranın beğenilmeyip gönderdiği Beşiktaş'a karşı motivasyonunu üst seviyeye çıkardığı öğrenildi. Paul Onuachu'nun cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması sonrası Trabzonspor'un dev maçtaki en etkili silahının Ernest Muçi olması bekleniyor.

YÜKSELEN PERFORMANS

Ernest Muçi'nin de son haftalardaki yükselen grafiğini Beşiktaş'a karşı devam ettirmek istediği öğrenildi.

24 yaşındaki on numara, Trabzonspor'da forma giydiği son 3 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
