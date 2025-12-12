Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, yeniden kalp krizi geçirdi.



TGRT Haber'in geçtiği gelişmeye göre; Çakar, futbolda bahis soruşturması kapsamında iki gündür gözaltında tutuluyordu. Çakar'ın kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



Daha önce de kalp sorunları nedeniyle ifadesi alınmaya hazırlanırken hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, iyileşmesi sonrası mahkemeye sevk edilmesi bekleniyordu.



