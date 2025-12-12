12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
14:30
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

calendar 12 Aralık 2025 10:08
Fotoğraf: DHA
Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, yeniden kalp krizi geçirdi.

TGRT Haber'in geçtiği gelişmeye göre; Çakar, futbolda bahis soruşturması kapsamında iki gündür gözaltında tutuluyordu. Çakar'ın kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Daha önce de kalp sorunları nedeniyle ifadesi alınmaya hazırlanırken hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, iyileşmesi sonrası mahkemeye sevk edilmesi bekleniyordu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.