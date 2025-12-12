12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
14:30
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Beşiktaş'ta ayrılık: Babası bizzat Serdal Adalı'ya bildirdi!

Beşiktaş'ta forma süresi bulamayan Taylan Bulut, babası aracılığıyla Serdal Adalı'ya ayrılma talebinde bulundu.

calendar 12 Aralık 2025 10:46 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 10:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta ayrılık: Babası bizzat Serdal Adalı'ya bildirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta yeni transfer ile erken ayrılık yakın.

Kartal Yiğit'in haberine göre, takımda yeterince süre bulamayan Taylan Bulut'un geleceği hakkında sıcak saatler yaşanıyor. Genç oyuncu, takımdaki durumu yüzünden duyduğu rahatsızlık sonrası devreye ailesini soktu.

"OĞLUM BURADA MUTSUZ"


Haberde yaşanan gelişmelerin ardından Taylan Bulut'un babasının, Serdal Adalı ile özel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Oğlunun mevcut durumundan duyduğu endişeyi dile getiren babanın, Adalı'ya "Oğlum burada mutsuz, oynamıyor. Almanya'ya dönmek istiyoruz. Lütfen anlayış gösterin" dediği ve ayrılık için kolaylık istediği belirtildi.

BUNDESLIGA'DAN TALİP

Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'ın, Taylan Bulut'un durumunu yakından takip ettiği ve oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta 186 dakika forma giyen 19 yaşındaki sağ bek, gol veya asist katkısında bulunmadı. Taylan, sezon başında Beşiktaş'a Schalke 04'ten 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.