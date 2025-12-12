Beşiktaş'ta ayrılık: Babası bizzat Serdal Adalı'ya bildirdi!

Beşiktaş'ta yeni transfer ile erken ayrılık yakın.
Kartal Yiğit'in haberine göre, takımda yeterince süre bulamayan Taylan Bulut'un geleceği hakkında sıcak saatler yaşanıyor. Genç oyuncu, takımdaki durumu yüzünden duyduğu rahatsızlık sonrası devreye ailesini soktu.
"OĞLUM BURADA MUTSUZ"
Haberde yaşanan gelişmelerin ardından Taylan Bulut'un babasının, Serdal Adalı ile özel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.
Oğlunun mevcut durumundan duyduğu endişeyi dile getiren babanın, Adalı'ya "Oğlum burada mutsuz, oynamıyor. Almanya'ya dönmek istiyoruz. Lütfen anlayış gösterin" dediği ve ayrılık için kolaylık istediği belirtildi.
BUNDESLIGA'DAN TALİP
Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'ın, Taylan Bulut'un durumunu yakından takip ettiği ve oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 186 dakika forma giyen 19 yaşındaki sağ bek, gol veya asist katkısında bulunmadı. Taylan, sezon başında Beşiktaş'a Schalke 04'ten 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
