Porter Jr. takas söylentilerini reddetti, Brooklyn'de kalmak istiyor

NBA'de artan takas söylentilerinin gölgesinde Michael Porter Jr., Brooklyn Nets'te kalma arzusunu açıkça dile getirdi. Tecrübeli forvet, Nets'in uzun vadeli planlarının bir parçası olmayı istediğini ifade etti.

New York Post'tan Brian Lewis'e konuşan Porter Jr., Brooklyn'deki ortamdan son derece memnun olduğunu belirterek genç çekirdekle birlikte bir yapı inşa etmeye sıcak baktığını söyledi.

"Burayı seviyorum," diyen Porter Jr., "Teknik ekibi seviyorum, antrenmanlardaki enerjiyi seviyorum. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor, tesisin etrafında gerçekten güzel bir hava var. Benim sahaya getirdiklerimi isteyen ve değer veren bir takımda olmak isterim. Burada da bunu gördüğümü hissediyorum," ifadelerini kullandı.


Denver Nuggets formasıyla altı sezon geçiren ve 2023'te NBA şampiyonluğu yaşayan Porter Jr., geçtiğimiz yaz döneminde Cam Johnson karşılığında Brooklyn Nets'e takas edilmişti.

Brooklyn'deki ilk sezonunda adeta yeniden doğan yıldız oyuncu, 19 maçta kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaştı. Bu süreçte 25,8 sayı, 7,6 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakalayarak erken All-Star adayları arasında gösterildi.

Ancak Nets'in 6 galibiyet ve 17 mağlubiyetle ligin en zayıf takımlarından biri konumunda olması ve kulübün açık şekilde yeniden yapılanma sürecine girmesi, Porter Jr.'ın uzun vadeli geleceğini belirsiz hale getiriyor.

Buna rağmen tecrübeli forvet, kulübün vizyonuna katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı. "Uzun vadeli planlarının ne olduğunu bilmiyorum; bu benim maaş seviyemin üstünde bir konu," diyen Porter Jr., "Ama başarılı her takımda genç, enerjik oyuncularla birlikte tecrübeli, yolu bilen isimlerin dengesi gerekir. Sadece genç oyuncularla üst düzey başarıya ulaşmak pek mümkün değil. Eğer beni burada isterlerse, burada olmaktan büyük mutluluk duyarım," şeklinde konuştu.

