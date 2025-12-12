Kırık parmakla final gören Cebrail Gençoğlu, milli forma için verdiği mücadeleyi anlattı

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve uzun bir spor kariyeri olan 30 yaşındaki Gençoğlu'nun kick boksta çok sayıda derecesi bulunuyor.Kariyerinde ilk kez 2015 yılında büyükler kategorisinde katıldığı dünya şampiyonasında ikinci olan, 2021 yılında ise bu başarısını birincilikle taçlandıran Gençoğlu, 2023'te Portekiz'deki aynı şampiyonada yeniden ikincilik kürsüsüne çıktı.Bu sürede 2022 yılında katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndan da birincilikle dönen milli kick boksçu, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de kasım ayında gerçekleştirilen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katıldı.Söz konusu organizasyonda son dünya şampiyonu Macar rakibiyle yarı finalde karşılaşan Cebrail Gençoğlu, müsabaka esnasında parmağı kırılmasına rağmen mücadeleyi bırakmayıp finale çıkmayı başardı.Yaşadığı acıya rağmen şampiyonadan çekilmeyip finalde İngiliz rakibiyle karşılan Gençoğlu, kariyerinde çıktığı dördüncü dünya şampiyonasını ikincilikle tamamladı.Milli sporcu Cebrail Gençoğlu, yaklaşık 3 ay boyunca Abu Dabi'deki şampiyonaya hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:Cebrail Gençoğlu, yaşadığı sakatlıktan sonraki gün final maçına çıktığını belirterek,diye konuştu.Karşılaşmada yaşadığı acıya değinen Gençoğlu, şöyle devam etti:Cebrail Gençoğlu, müsabaka öncesinde yaşadıklarıyla ilgili,ifadelerini kullandı.