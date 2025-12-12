12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
0-114'
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Eyüpspor, 3 eksikle Rizespor'a karşı!

Eyüpspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

calendar 12 Aralık 2025 13:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor, 3 eksikle Rizespor'a karşı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük 14.30'da çalacak. Karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 13 puan toplayan eflatun-sarılı ekip, averajla 16. sırada yer alıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçla cezalandırılan Orhan Ak, Rize deplasmanında da takımının başında yer alamayacak.

İstanbul temsilcisinde uzun süreli sakatlığı bulunan Luccas Claro'nun yanı sıra menisküs ameliyatı edilen Lucas Felipe Calegari ile sarı kart cezalısı Nihad Mujakic, mücadelede forma giyemeyecek.

Eyüpspor'da geçen hafta Kayserispor ile oynanan maçta sarı kart cezalarından dolayı görev yapamayan Kerem Demirbay ve Mame Thiam, şans verilmesi halinde sahadaki yerlerini alacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.