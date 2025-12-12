12 Aralık
Levent Mercan'ın hedefi milli takım!

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sol beki Levent Mercan, bu sezon sergilediği performansla beğeni toplarken, milli takım kadrosunda yer almayı hedefliyor.

Levent Mercan'ın hedefi milli takım!
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle düzenli olarak forma giymeye başlayan Levent Mercan, takımına önemli katkı sağlıyor. Tedesco'nun değişilmez isimlerinden olan Levent, önemli anlarda sahneye çıktı.

LEVENT'TEN 3 ASİST

Son olarak Brann deplasmanında Talisca'ya asist yapan Levent, bu sezonki 10'uncu maçında asist sayısını 3'e çıkardı. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında da asist katkısı sağlamıştı.


LEVENT ADIM ADIM MİLLİ TAKIMA

Özellikle antrenmanlardaki özverili çalışmasıyla Domenico Tedesco'nun planındaki önemli isimlerden biri olan Levent Mercan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yakın takibinde bulunuyor. Daha önce milli takım kadrosuna seçilmeyen Levent Mercan'ın milli davet alması bekleniyor. Öte yandan Levent, Almanya'nın U19 ve U20 takımlarında görev yapmıştı.

SON 9 MAÇIN TAMAMINDA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sol beki Levent Mercan, sarı-lacivertlilerin oynadığı son 9 maçın tamamında forma giydi. Levent, bu karşılaşmaların 5 tanesine ilk 11'de başlarken 4 maçta oyuna sonradan dahil oldu.

DEĞİŞİKLİK YAPILARAK UEFA KADROSUNA EKLENMİŞTİ

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynayacağı maç öncesinde bildirilen kadroda değişiklik yapılmıştı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Cenk Tosun'un yerine Levent Mercan kadroya dahil edildi. 

