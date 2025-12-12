11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-4
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-1
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-2
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
1-0
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
4-3
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-2
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1

Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı için açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı ileri sürülmüştü. Başsavcılık iddiaları yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis ve şike soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında ünlü futbolcu ve kulüp yöneticilerinin de olduğu 20 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Galatasaraylı milli futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlatıldığı ileri sürüldü.

SAVCILIK YALANLADI

İddiaya göre savcılık, tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı'nın telefonunda yaptığı incelemelerin ardından Bardakçı ve Yılmaz'ı soruşturma kapsamına aldı.

Başsavcılık, sabah saatlerinde konuyla verdiği bilgide iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı" şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur." denildi.


20 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından genişletilen futbolda bahis soruşturmasında geçen hafta 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, futbolcular Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş ile eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da dahil 20 şüpheli tutuklanmıştı.

1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
