Uduokhai'ye Almanya'dan talip!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Felix Uduokhai'ye ülkesi Almaya'dan talip çıktı.
Alman stoper ile Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 ilgileniyor. Bundesliga ekibi deneyimli savunmacının durumunu yakından takip ediyor.
Kırmızı-beyazlı takımın oynamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için nabız yokladığı aktarıldı.
Bu sezon Beşiktaş ile 11 maçta 835 dakika süre alan Alman stoper, gol veya asist katkısında bulunmadı. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.
