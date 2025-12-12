12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
14:30
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Çorum FK, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen Çorum FK, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Sivasspor'a konuk oluyor.

calendar 12 Aralık 2025 11:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çorum FK, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a konuk olacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Fatih Tokail yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Geraldo'nun maçta forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 28 puan toplayan Çorum FK, Sivasspor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
