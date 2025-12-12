12 Aralık
Trabzonspor'da yeni hedefi Aribo

Trabzonspor, Southampton'dan ayrılık hazırlıkları yapan Joe Aribo ile ilgileniyor.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRABZONSPOR'UN ORTA SAHA HEDEFİ

Orta saha kurgusuna takviye yapmayı planlayan bordo-mavililer için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.


Trabzonspor'un Championship ekibi Southampton'da forma giyen Joe Aribo ile ilgilendiği belirtildi.

AYRILIK HAZIRLIĞI

İngiliz basınından Daily Record'un haberine göre; 29 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın ara transfer döneminde Southampton'dan ayrılmaya hazırlandığı aktarıldı.

TRABZONSPOR DA LİSTEDE

Joe Aribo transferi için aday kulüpler arasında Trabzonspor'un da yer aldığı kaydedildi. Nijeryalı futbolcunun oyunu iki yönlü oynamasının en önemli artısı olduğu belirtildi.

Joe Aribo, bu sezon Southampton'da 7 maça çıktı ve 111 dakika sahada kaldı. Southampton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
