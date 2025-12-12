12 Aralık
Livakovic yeni takımıyla el sıkıştı; anlaşma tamam

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladı ve ara transfer döneminin ilk günlerinde Hırvatistan'a geri dönecek.

Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladı ve ara transfer döneminin ilk günlerinde Hırvatistan'a geri dönecek.

Hırvatistan'tan Nacional'ın haberine göre; Hırvat milli kaleci, Dinamo Zagreb Başkanı Zvonimir Boban ve teknik direktör Mario Kovacevic ile transfer için anlaşma sağladı.

Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in de Dünya Kupası öncesi, en iyi kalecisinin bu anlaşmasından mutlu olduğu belirtildi.


BİLEREK GIRONA İÇİN OYNAMADI

Livakovic'in de kendisine sezon başında forma şansı vermeyen Girona'da bu nedenle son dönemlerde oynamadığı ve Dinamo Zagreb transferinin iptal olmasını istemediği kaydedildi.

Sezon başında Fenerbahçe ile resmi maçlara çıkan Livakovic, Girona için oynaması halinde FIFA kuralları gereği Dinamo Zagreb forması giyemeyecekti.

GIRONA TEPKİLİ: "OYNAMADI, KIZGINIZ"

Girona teknik direktörü Michel, Livakovic için "Dominik Livakovic gitmek istiyor. Burada oynamak istemiyor, önceliği Dünya Kupası. Gazzaniga hasta olmasına rağmen oynamak zorunda kaldı çünkü Livakovic oynamak istemedi. Bu durumdan dolayı çok kızgınım." ifadelerini kullanmıştı.

F.BAHÇE 2023'TE ALMIŞTI

30 yaşındaki Livakovic, Ağustos 2023'te 6.65 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe formasını 74 kez giyen Livakovic, 26 maçta kalesini gole kapattı ve toplamda 80 gol yedi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
