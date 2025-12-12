Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasadışı bahis soruşturması sözleri

Türkiye'de en önemli gündem maddelerinden biri olan yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında gündeme geldi.Fotomaç'ta yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir kararlılıkla," ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konunun çok mühim olduğunu belirtti. Hem Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hem de TFF'nin sürdürdüğü soruşturmalara özellikle değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "diye konuştu.