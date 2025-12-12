12 Aralık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasadışı bahis soruşturması sözleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, "Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız, aile yapısına zarar veren hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz" dedi.

12 Aralık 2025 08:17
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA

Türkiye'de en önemli gündem maddelerinden biri olan yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında gündeme geldi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir kararlılıkla, "Bu iş beni çok üzdü. Bu işin kökünü kurutacağız, aile yapımıza, toplumsal yapıya başlı başına tehdit içeren, zarar veren hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TFF'NİN SORUŞTURMASI İÇİN: "MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konunun çok mühim olduğunu belirtti. Hem Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hem de TFF'nin sürdürdüğü soruşturmalara özellikle değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu, siyaset üstü bir mesele; bir milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılması lazım. Bu, siyaset üstü bir mesele; bir milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılması lazım" diye konuştu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
