Brann-Fenerbahçe maçının ardından ortalık karıştı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Brann'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, Norveç ekibini deplasmanda 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin puanını 11'e yükselttiği maçın ardından tribünlerde istenmeyen olaylar yaşandı.
Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından tribünlerde gerginlik arttı. Tribünlerde galibiyetin coşkusunu yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, Brann takımının taraftarları arasında sözlü tartışma yaşadı. Sözlü tartışma kısa süre içinde yerini tekme ve yumruklara bıraktı.
BAYRAK AÇILDI KAVGA ÇIKTI
Norveç basınından NRK TV'de yer alan haberde "Brann-Fenerbahçe maçının ardından deplasman taraftarları saldırıya geçti. Televizyon görüntülerinde deplasman taraftarlarının çitten atlayarak kendi bölgelerinin dışına çıktıkları görüldü." ifadeleri kullanıldı. Ancak gerçek sosyal medyaya düşen görüntülerle ortaya çıktı.
Maç sonu deplasman tribününde yer alan Fenerbahçe taraftarına yönelerek, terör örgütü PKK logolu bayrak açan Brann taraftarları, gerginliği başlattı. Türk taraftarlar da söz konusu eyleme tepki verince güvenlik güçler ile karşı karşıya geldi.
Ardından Fenerbahçeli taraftarlar ile bayrak açan taraftarlar arasında arbede yaşandı. Tartışma sonrası araya giren Norveçli polisler ile bu kez Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik büyüdü. Taraftar kameralarına yansıyan olaylarda Norveçli polislerin Türk taraftarlara şiddet uyguladığı görüldü.
