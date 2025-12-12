Galatasaray, son iki deplasmanda kazanamadı!

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı son 2 deplasman maçından sadece 1 puan alabildi.
Ligin 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında 14. haftada da Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşısında kazanamaması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 3 deplasman maçında puan kaybetmiş olacak.
