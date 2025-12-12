CANLI: Dursun Özbek konuşuyor!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Dursun Özbek'in açıklamalarını aktarıyoruz.
MONACO MAÇI
Dursun Özbek: "Monaco maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzüntülüyüz. Şampiyonlar Ligi iddiamızın devam etmesine engel olmayacak bu sonuç. Takımımıza önemli hedefler koymuştuk. İki maçımız daha var, bu iki maça konsantreyiz. Takımımıza güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize yürekten inanıyorum."
"TARAFSIZLIĞINI KAYBETTİ"
Dursun Özbek: "Monaco maçı konsantrasyonumuz bozulmasın diye bekledim. Artık susmak mümkün değil. TFF Başkanı bu önemli maçımızdan saatler önce kameralar karşısında maksatlı açıklamalarla tarafsızlığını kaybetmiştir."
"BİZE LAF YETİŞTİRMEK İÇİN"
Dursun Özbek: "Göreve geldiğinden beri iki tane olağanüstü açıklama yaptı. İkisi de kulübümüze cevap vermek için. Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçti. Neymiş efendim, kuranın mutluluğunu ve gururunu yaşayamamış. Benim en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamayı yapıyorsun. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı milli gururu hak etmiyor mu? Milli bir olay değil mi yani?"
"BUNLARI AÇIKLAMAK ZORUNDA"
Dursun Özbek: "Bir de Galatasaray'a başarılar diliyor. Sen konuşmalarla başarıları Monaco'ya dilemiş vaziyettesin."
Dursun Özbek: "Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir TFF başkanın yakışıyor mu? Köpek kim çomaksız gezen kim, açıklamak zorunda. Kuzu aslan laflarını da netleştirmesi gerekiyor."
"KİMSE AKSİNİ ANLATMASIN"
Dursun Özbek: "Olayın detayına girdiğimiz zaman kuzu kelimesi, söyleniş şekline bakınca bambaşka bir anlam taşıyor. Bizi kuzu gibi dinlediler dendiği zaman, şu anlamı barındırıyor, sen öyle bir pozisyondasın ki karşımda, ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin. Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini anlatmaya çalışmasın."
"NE DEMİŞSİN DE KUZU GİBİ DİNLEMİŞİM"
Dursun Özbek: "Bana sürekli Dursun Ağabey, Dursun Ağabey diyorsun. Mikrofon karşısına geçince 'bizi kuzu gibi dinledir' diyorsun. Ben bir maçla ilgili çektiğimiz videoları ve onları anlatmaya geldik. Biz size bir şeyler anlattık, videolarda pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim!"
"TFF BAŞKANLIĞI KOLTUĞU DOLDURULAMAZ"
Dursun Özbek: "Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece yanlış. Ben sana 'sen de beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim! Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışan bir seviye değil. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel bu üslupla bu TFF başkanlığı koltuğu doldurulamaz."
"BÖYLE BİR UYGULAMA OLABİLİR Mİ!"
Dursun Özbek: "Videoyu izlettik, videoyla ilgili Sayın Başkanın, 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Yahu biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray ister Beşiktaş ister Fenerbahçe olsun, uygulamada hak yeme varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. Sen bunu getirip 'ceza verecektik', duyumları söylüyorum, 'siz geldiniz cezayı vermekten vazgeçtik'. Böyle bir adalet anlayışı, uygulama olabilir mi ya!"
"CEZA ALMASI GEREKİYORDU"
Dursun Özbek: "Pozisyonları incelerken bize bir şey demediler. Mikrofon karşısına geçince Fenerbahçe'nin hakkı yendi diye açıklama yapıyor. İster Fenerbahçe'nin ister Galatasaray'ın hakkı yenmiş olsun, bu haksızlığa sebep olan kişinin ceza alması gerekirdi."
"TARAFSIZ OLDUĞUNU SANIYORSUN"
Dursun Özbek: "Sen en tarafsız olması gereken kurumun başındasın. Pozisyonlar hakkında konuşuyorsun ya, yorum yapıyorsun ya! Yayıncı kuruluşa Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altında sopa gösteriyorsun. Sadece Galatasaray'ı konuşuyorsun. Bu gündemle yaptığın basın toplantısında tarafsız olduğunu sanıyorsun. Açıkçası buna nasıl inandığını çok merak ediyorum."
Dursun Özbek: "Tarafsızlık sizin en büyük şiarınız olmalı. Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz. Unutmayın ki Allah'ın sopası yoktur."
"SÜREKLİ CEZA VERİYORSUN"
Dursun Özbek: "Biz konuşunca sürekli ceza veriyorsun. Seçim döneminde 'başkanlar konuşsun, ceza vermeyeceğim' dedin. Galatasaray başkanına ceza vere vere vere yasa gereği başkanlık koltuğundan onu indireyim düşüncesinde olduğunu düşünüyorum"
"GALATASARAY NEFRETİ"
Dursun Özbek: "TFF, Galatasaray nefretiyle yönetiliyor."
"SİZE KİM CEZA VERECEK!"
Dursun Özbek: "Para cezası, men cezası veriyorsun. Yetmiyor, basın toplantılarında ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Size kim ceza verecek! Size kim ceza verecek! Sen disiplin talimatlarıyla cevap vereceksin. Yarım saat 45 dakikalık toplantının konusu sadece Galatasaray olamaz."
"GALATASARAY NEFRETİ AYYUKA ÇIKTI"
Dursun Özbek: "TFF'nin Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Taraftarımız bilmelidir ki TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Biz kavgaya girmek istemesek de onlar tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Aldıkları tutarsız adaletsiz kararlarla, kuzu gibi dinlediler demekle gerginliği en üst seviyeye taşıyorsun."
"DÖRT BİR TARAFTAN YAYLIM ATEŞİ"
Dursun Özbek: "Kuzu gibi dinlediler ne demek ya! Önemli günler geçiriyoruz. Buradan son bir sözüm de Galatasaray'ı sevenler için olacak. Bu takım son 3 sezon tüm ittifakları yenerek şampiyon oldu. Yine başaracağız. Her zamanki gibi birlikte başaracağız. Şimdi tam kenetlenme zamanı. Dört bir taraftan yaylım ateşine tutulmuş durumdayız."
"AMACIN NE OLDUĞU KESİN"
Dursun Özbek: "Bu sabah çıkan haberlere bakın. Amacın ne olduğu kesin! Hiç kimse Galatasaray'ın hakkını elinden alamaz! Bunları çok gördük, üç senede hepsini yaşadık."
"KENETLENME ZAMANI!"
Dursun Özbek: "Şimdi kenetlenme zamanı! Başka Galatasaray yok"
YAPTIRIM YANITI
"Bu konuşmadan da rekor ceza yiyeceksiniz. Galatasaray taraftarından aldığım iki soru var. TFF'nin yaptıklarına karşılık biz Galatasaray olarak TFF'ye nasıl bir tepki vereceğiz? Antalya maçına siyah formayla mı çıkacaksınız? TFF'ye karşı yaptırınız olacak mı?"
- Dursun Özbek: "Arkadaşlarımla konuşacağım. Forma konusu yönetmeliklerle bellidir. TFF'nin yaklaşımını protesto ediyoruz. Biz hiçbir zaman sahadan çekilerek kaçarak protesto etmeyiz. Biz mücadelemizde alışığız, son 3 senedeki olaylara bakın. Hep benzer gelişiyor. Bu sezon katılmalar da oldu. Böyle bir şey var mı ya! Yorumcular yorum yapıyor, Galatasaray lehine yapılan yorumun muhatabı TFF başkanı oluyor. Hocasına tek laf ettiği kulüp Galatasaray. Konuşan yöneticisine en üst seviyeden cezayı basıyor. Sabırla bir şeyin peşinde koşuyoruz. Başkan olduğum günden itibaren kendi camiamın içinde de, iştirak ettiğim tüm turnuvalarda sevgi iklimini öne çıkardım. Gerek konuşmalarımda gerek hitabet tarzımda buna çok dikkat ettim. Sayın başkan, bu tavrımı yanlış anlamış. Kuzu gibi dinlediler, yok efendim köpeksiz köyde çomaksız dolaşıyorlar. Aynı seviyeye inmemek için büyük gayret gösteriyorum. Türk futbolunu yöneten kişilerin seviyelerini korumak zorunluluğu var."
Dursun Özbek: "Bugünkü haberlere bakınca neyle mücadele ettiğimizi, neyle muhatap olduğumuzu çok net anlıyorum."
MAURO ICARDI
- Dursun Özbek: "Dört bir taraftan yaylım ateşine tutuluyoruz. Hiç ilgisi olmadığı halde, kulübün içinde böyle bir çekişme olmadığı halde dahi bu haberler piyasaya veriliyor. Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya! Ne problemi! Icardi en önemli oyunculardan biri. Son 3 senedeki hizmetini kim inkar edebilir. Kendisi çok önemli bir sakatlık geçirdi. 1 seneye yakındır iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Sembol olmuş biri, ikon futbolculardan biri. Galatasaray'ı bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor. Onun için tekrar aynı lafıma geliyorum. Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Herkes Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor! Bunların hiçbirisi bizi etkilemez. Doğru bildiğimiz yolda gidiyoruz. Başarı odaklıyız."
Dursun Özbek: "Saçmasapan haberlerle Galatasaray'ı bozmak istiyorlar. Kimse Galatasaray'ı bozamaz. Haber yaparken herkes dikkat etsin. Galatasaray tek yumruktur."
Dursun Özbek: "Kimse merak etmesin Galatasaray koyduğu hedefe ulaşacaktır ve taraftarını da sezon sonunda memnun edecektir."
DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL
"Orada size 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi' dendi mi? Yasin Kol bir daha Galatasaray maçlarında olmalı mı? Düdük asmalı dediniz mi?"
- Dursun Özbek: "TFF'deki toplantıda 8 dakikalık sunum hazırladık, pozisyonları içeren. TFF yetkililerine izlettik, başkan da oradaydı. Orada Fenerbahçe'nin hakkı yendi yenmedi öyle bir şey konuşulmadı. Pozisyonlar üzerinde konuştuk, o öyle olmadı bu böyle olmadı, konuştuk. Bilahare yaptığı basın toplantısında başkan, 'orada aslında sonuca tesir edecek husus yok, Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Bu manada bir açıklama yapıyor. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak için illaki penaltı pozisyonu olması gerekmez, sonuca etki edecek diyor. Bu bir. İkincisi, Kendisinin ifadesiyle 'Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Peki sen öyle yorumladın, futbol bilginle öyle yorumladın. Her iki halde de gerek Fenerbahçe'nin gerek Galatasaray'ın hakkı yendiyse ceza verilmesi gerekmez mi! Niye vermedin!"
"BÖYLE GETİREMEZSİN"
Dursun Özbek: "Kapımız açık diyorsun, sen TFF'ye geldin ceza vermeyeceğim diye bir hukuk anlayışı olmaz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da hakkı yendiyse geçmişteki uygulamalarının benzerini yapmak zorundasın. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray için sınıflandırma yapmak yanlış. Tüm kulüpler için sebep olanların ceza alması lazım. Sen bunu TFF'ye geldiniz diye böyle oldu şekline getiremezsin."
Dursun Özbek: "Yasin Kol'un muhatabı TFF'dir. Adalet terazisini tutuyorsanız, bunun üstünden geçmeniz lazım. Bir düşünün."
Dursun Özbek: "Maça çıkacağız, saatler kalmış, hayretler içinde kaldım. Uçaktan iner inmez basın toplantısı yapıyorsun, ana hedef Galatasaray. Yahu Galatasaray kim Sayın Başkan, Galatasaray kim ya? Nedir bu Galatasaray'a karşı olan tutumunuz! Hiç kimse merak etmesin, aynı filmi daha önce gördük. Bu sene de Galatasaray bunun üstesinden gelecektir. Galatasaray'ın gücü ve kudreti buna müsaittir."
"G.SARAY'IN ADINI ŞİKEYLE İLİŞKİLENDİREMEZSİNİZ! KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"
"TFF'nin tarafsızlığını yitirdiğini söylediniz. Futbolda bahis ve şike operasyonu var. Tarafsızlığını yitiren bir kurum Galatasaray'a hakkaniyetli karar vereceğini düşünüyor musunuz?"
- Dursun Özbek: "TFF'nin yaptığı gerek yasal gerek yasadışı bahisle ilgili kararlarını desteklediğimizi söyledik daha önce. Sözümüzün arkasındayım. Kulüp olarak arkasındayız. Orada herhangi bir şey yok. Elbette ki şikeye karışan varsa, tevessül eden varsa TFF cezasını verecektir. Sorunun anlamı şu; TFF'nin bu tarafsız tutumu Galatasaray'ı bir şekilde şikeyle ilgilendirmeye karar gider mi diye soruyorsun aslında. Bu kimsenin haddi değil! Galatasaray'ı ben yönetiyorum arkadaşlarımla beraber. Biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Galatasaray'ın adını kimse bu tip bir uygulamaya bulaştıramaz! Ona ne TFF'nin ne başka birinin gücü yeter!"
"DOYUM NOKTASINA GELİNCE ANLATIRIZ"
"Yine hakkınız yenince ne yapacaksınız?"
- Dursun Özbek: "Biz TFF ile konuşuyoruz, ikaz ediyoruz, tekrarlanmaması için çaba sarf ediyoruz. Bu bir yere kadar, doyum noktası var. Doyum noktasına gelince ne yapacağımızı size anlatırız.
Olmamış olaya yorum yapmak yanlış olur. Benzer olaylarda ne yaptığımız bellidir. Biz saha içi aktivitelerden vazgeçmeyiz. Biz misyon sahibi bir kulübüz. Mücadelemiz bizim Galatasaray'ın hakkının yenmemesi için kuvvetli. Bunu da hiçbir zaman geri adım atarak ya da başka bir şekilde akamete uğratacak durumda değiliz."
"KOLTUKTA OTURMAYI HAK EDİYOR MUSUN?"
- Dursun Özbek: "TFF'yi istifaya davet bizim işimiz değil. TFF başkanı zaten kendisi diyor ki, ben diyor, yönetemediğimi anlayınca kendim giderim diyor. Yapması gereken bugünden itibaren bu işi yönetebilmiş mi yönetememiş mi özeleştirisini yapsın. Allah'ın lütfuyla geldim diyor, Allah'ın sopası yok. Teraziye, kantara çıkınca dikkatli olman lazım. Otur yaptığın uygulamalara, konuştuğun laflara bak! Koltukta oturmayı hak ediyor musun kararını ver."
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NA FLAŞ SÖZLER
Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na;
"Sen kendini ne zannediyorsun? Sürekli tehdit ediyorsun!"
"GEÇMİŞTE TEHDİT BUGÜN TEHDİT!"
- Dursun Özbek: "Geçmişte sayın başkan, TV'de beni tehdit etti. Ben de konuyla ilgili hukuka başvurdum. Bir mahkeme açıldı. Mahkememizde duruşma günü bekliyorum. Bu mahkemeyi sonuna kadar götüreceğiz. Aslında evvelki gün de beni tehdit etti. Ne demek kuzu gibi dinlediler! Ne demek ya! Seviyeyi aşağı çekmemek için lafları seçerek kullanıyorum. Lafları seçiyorum fakat bir yere kadar. Sen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nı ve Başkan Vekili'ni beni kuzu gibi dinlediler diyemezsin. Haddinde böyle bir şey yok! Ne zannediyorsun kendini! Geçmişte tehdit, bugün tehdit! Neredeyiz biz! Sportif faaliyet içinde miyiz başka mecrada mıyız! Dursun Abi Dursun Abi diyorsun, beni kuzu gibi dinlediler diyorsun."
"ÇIK AÇIKLA"
Dursun Özbek: "Çık açıkla, kim köpek kim değneksiz köyde çomaksız geziyor. Çık açıkla! Köpek kim koyun kim kuzu kim, açıkla! Aslan yavrusuymuş! Bu jargondan, bu tarzdan vazgeçmesi lazım. Ağabeyi olarak söylüyorum ona."
"BU TARZI BIRAKMASI LAZIM"
Dursun Özbek: "Bu tarzı bırakması lazım. Yönetme kabiliyetini zedeler. O jargonun, o tarzın daniskasını biz de biliyoruz. Bu tarz, futbol ailesine zarar verir. Ağabey tavsiyesi, bu konuşmalardan vazgeçin, Türk futboluna fayda getirmez."
"BU İŞ BURADA KALSIN"
Dursun Özbek: "Şöyle bir duyum aldım 'Eğer başkan çıkar bana bir şey derse, aramızda konuştuğumuz şeyleri ifade ederim'. Sakın ha! Artık bu iş burada kalsın. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil, hodri meydan ne varsa çık söyle ama asıl işimizden uzaklaşıyoruz."
