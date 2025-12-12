12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
14:30
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Efeler Ligi'nde 10'uncu, Sultanlar Ligi'nde 11'inci hafta maçları oynanacak

Voleybol'da hem kadınlarda hem de erkeklerde lig heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

calendar 12 Aralık 2025 11:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 10'uncu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 11'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

- SMS Grup Efeler Ligi



13 Aralık Cumartesi:


13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cizre 100. Yıl)

14.00 İstanbul Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Gebze Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Gebze)

15.00 Fenerbahçe Medicana-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ünye)

16.30 Spor Toto-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

 


Vodafone Sultanlar Ligi

 

13 Aralık Cumartesi:

15.30 Göztepe-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Atatürk)

14 Aralık Pazar:

14.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)

14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker (VakıfBank)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zeren Spor (Mimar Sinan)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Hasan Doğan)

16.30 İlbank-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
