Efeler Ligi'nde 10'uncu, Sultanlar Ligi'nde 11'inci hafta maçları oynanacak

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 10'uncu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 11'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
- SMS Grup Efeler Ligi
13 Aralık Cumartesi:
13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cizre 100. Yıl)
14.00 İstanbul Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
14.00 Gebze Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Gebze)
15.00 Fenerbahçe Medicana-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ünye)
16.30 Spor Toto-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)
Vodafone Sultanlar Ligi
13 Aralık Cumartesi:
15.30 Göztepe-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Atatürk)
14 Aralık Pazar:
14.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker (VakıfBank)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zeren Spor (Mimar Sinan)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Hasan Doğan)
16.30 İlbank-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)
- SMS Grup Efeler Ligi
13 Aralık Cumartesi:
13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cizre 100. Yıl)
14.00 İstanbul Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
14.00 Gebze Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Gebze)
15.00 Fenerbahçe Medicana-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ünye)
16.30 Spor Toto-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)
Vodafone Sultanlar Ligi
13 Aralık Cumartesi:
15.30 Göztepe-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Atatürk)
14 Aralık Pazar:
14.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker (VakıfBank)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zeren Spor (Mimar Sinan)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Hasan Doğan)
16.30 İlbank-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)