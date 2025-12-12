Haber Tarihi: 12 Aralık 2025 11:26 -
Güncelleme Tarihi:
12 Aralık 2025 11:26
Eren Elmalı'nın Cezası Ne Zaman Bitecek?
TFF Tahkim Kurulu tarafından onanan cezası nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Eren Elmalı'nın cezası ne zaman bitecek? İşte 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının sona ereceği tarih ve kaçıracağı kritik maçlar...
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Eren Elmalı'nın durumu taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. TFF Tahkim Kurulu'nun itirazı reddederek cezayı onamasının ardından, milli futbolcunun formasına ne zaman kavuşacağı sorusu yanıt buldu.
Eren Elmalı'nın Cezası Ne Zaman Bitiyor?PFDK'nın 13 Kasım 2025 tarihinde açıkladığı ve Tahkim Kurulu tarafından kesinleştirilen karar doğrultusunda, Eren Elmalı 45 gün boyunca resmi müsabakalardan men edildi.Cezanın başlangıç tarihi baz alındığında, Eren Elmalı'nın hak mahrumiyeti 28 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Tecrübeli sol bek, bu tarihten sonra teknik heyetin görev vermesi halinde yeniden maç kadrosuna dahil olabilecek.Hangi Maçları Kaçırdı?Cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan Eren Elmalı, Süper Lig ve Avrupa kulvarında kritik müsabakalarda forma giyemedi. Oyuncunun kaçırdığı ve kaçıracağı önemli karşılaşmalar arasında şunlar yer alıyor:Süper Lig: Fenerbahçe Derbisi ve Samsunspor karşılaşması.Şampiyonlar Ligi: 9 Aralık 2025 tarihinde oynanan kritik Monaco mücadelesi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.