Eren Elmalı'nın Cezası Ne Zaman Bitecek?

TFF Tahkim Kurulu tarafından onanan cezası nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Eren Elmalı'nın cezası ne zaman bitecek? İşte 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının sona ereceği tarih ve kaçıracağı kritik maçlar...

Eren Elmalı'nın Cezası Ne Zaman Bitecek?
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Eren Elmalı'nın durumu taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. TFF Tahkim Kurulu'nun itirazı reddederek cezayı onamasının ardından, milli futbolcunun formasına ne zaman kavuşacağı sorusu yanıt buldu.
Eren Elmalı'nın Cezası Ne Zaman Bitiyor?
PFDK'nın 13 Kasım 2025 tarihinde açıkladığı ve Tahkim Kurulu tarafından kesinleştirilen karar doğrultusunda, Eren Elmalı 45 gün boyunca resmi müsabakalardan men edildi.

Cezanın başlangıç tarihi baz alındığında, Eren Elmalı'nın hak mahrumiyeti 28 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Tecrübeli sol bek, bu tarihten sonra teknik heyetin görev vermesi halinde yeniden maç kadrosuna dahil olabilecek.

Hangi Maçları Kaçırdı?
Cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan Eren Elmalı, Süper Lig ve Avrupa kulvarında kritik müsabakalarda forma giyemedi. Oyuncunun kaçırdığı ve kaçıracağı önemli karşılaşmalar arasında şunlar yer alıyor:

Süper Lig: Fenerbahçe Derbisi ve Samsunspor karşılaşması.

Şampiyonlar Ligi: 9 Aralık 2025 tarihinde oynanan kritik Monaco mücadelesi.
