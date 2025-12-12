12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
0-113'
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Altınordu mutlak galibiyet peşinde

Altınordu, düşme hattındaki kritik rakibi Beykoz Anadolu Spor'u konuk edecek. Teknik Direktör Ender Traş zorlu fikstürü puanlarla geçip ilk yarıyı toparlayacaklarına inandığını vurguladı.

calendar 12 Aralık 2025 13:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu mutlak galibiyet peşinde
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta zorlu Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek moral bulan son sıradaki Altınordu yarın evinde kendisi gibi düşme hattında yer alan Beykoz Anadolu Spor'la karşı karşıya gelecek.

Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak 16'ncı hafta mücadelesinde Muhammed Taha Onat düdük çalacak. Maçın bilet fiyatları iki takım taraftarı için de 1 TL'den satışa sunulacak. Ligde 14 maç sonunda galibiyet alamayan Altınordu 5 puanla 19'uncu sırada; 3 galibiyet, 2 beraberlik alan 11 puanlı Beykoz ekibi ise 16'ncı basamakta yer alıyor.

Kritik bir fikstürün önlerinde olduğunu dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, "Önümüzde Beykoz Anadolu Spor, Bucaspor ve Kepezspor maçları var. Bu maçlardan alacağımız puanlarla ilk yarıyı daha iyi bir noktada tamamlayacağımıza inanıyorum. Beykoz Anadolu Spor, bulunduğu konumdan bağımsız olarak kaliteli oyunculara sahip ve hızlı geçiş oynayabilen bir takım. Buna göre hazırlandık. Ben bu çocuklara her zaman güveniyorum. Amacımız kulübümüzü bu zorlu süreçten çıkararak hak ettiği yere taşımak. Bunun için ekibimle birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
