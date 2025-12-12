Altınordu mutlak galibiyet peşinde

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta zorlu Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek moral bulan son sıradaki Altınordu yarın evinde kendisi gibi düşme hattında yer alan Beykoz Anadolu Spor'la karşı karşıya gelecek.Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak 16'ncı hafta mücadelesinde Muhammed Taha Onat düdük çalacak. Maçın bilet fiyatları iki takım taraftarı için de 1 TL'den satışa sunulacak. Ligde 14 maç sonunda galibiyet alamayan Altınordu 5 puanla 19'uncu sırada; 3 galibiyet, 2 beraberlik alan 11 puanlı Beykoz ekibi ise 16'ncı basamakta yer alıyor.Kritik bir fikstürün önlerinde olduğunu dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, "Önümüzde Beykoz Anadolu Spor, Bucaspor ve Kepezspor maçları var. Bu maçlardan alacağımız puanlarla ilk yarıyı daha iyi bir noktada tamamlayacağımıza inanıyorum. Beykoz Anadolu Spor, bulunduğu konumdan bağımsız olarak kaliteli oyunculara sahip ve hızlı geçiş oynayabilen bir takım. Buna göre hazırlandık. Ben bu çocuklara her zaman güveniyorum. Amacımız kulübümüzü bu zorlu süreçten çıkararak hak ettiği yere taşımak. Bunun için ekibimle birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.