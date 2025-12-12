12 Aralık
Ertuğrul Doğan: "Ernest Muçi'yi istersek alırız"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi için konuştu.

Ertuğrul Doğan: 'Ernest Muçi'yi istersek alırız'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takım ve Beşiktaş'tan satın alma opsiyonu ile kiraladıkları Ernest Muçi hakkında konuştu.

"DÖRT OYUNCUMUZA TEKLİF VAR!"

Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke ve ekibi zamanının yüzde doksanını tesislerde geçiriyor. Belli başlı bilgiler geldi, çalışma yöntemimiz belli. Hocamız ne diyorsa yapacağız. Bize geldiği an yönetim üzerine düşeni yapacaktır. İlk yarıyı nerede bitireceğimiz önemli. Dört oyuncumuza önemli teklifler var. Şimdi mi olur sezon sonu mu olur göreceğiz. Aklımızda kadroyu bozmak gibi bir düşünce yok. Trabzonspor'un çıkarları gerektiriyorsa yönetim onu yapmak durumundadır. Aklımızda kadroyu bozmak yok, ciddi bir oyuncu havuzumuz var. Her pozisyonla ilgili beş oyuncu masadadır. Taraftarımız eskisi gibi düşünmesin; karar verdiysek muhakkak bir B planı hazırdır. B planı olmadan işi bozmayız" dedi.


"MUÇİ'Yİ İSTERSEK ALIRIZ!"

Beşiktaş'tan kiralanan ve 8,5 milyon euroluk opsiyonu olan Ernest Muçi hakkında konuşan Ertuğrul Doğan "Muçi, daha önce söylediğim gibi, bizim izleme ekibimizin tespit ettiği ama maliyetinden dolayı alamadığımız bir oyuncu. Biz daha düşük teklif yapmıştık. Fatih Tekke'nin de bu konuda talebi ve ısrarı vardı, kiralık olarak aldık. Sezon sonu itibarıyla teknik kadro "alalım" derse alırız, aksi halde iş yapmayız. Sonuçta bunları onlara soracağız. Rakamlar zaten ortada. Trabzonspor'un ödediği rakamlar… Teknik kadro gerekli derse alırız." açıklamasını yaptı.

"VISCA'NIN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK"

Sakatlanan ve ameliyat olan Edin Visca için konuşan Ertuğrul Doğan "Visca çok önemli, çok sevdiğimiz bir oyuncu. Değerli bir arkadaşımız, Türk futbolu için de öyle. İnsan olarak da çok değerli, sakatlığına gerçekten çok üzüldük. Şu an itibarıyla sezonu kapattığı için kontratını donduracağız. Hocamızın bilgisi dahilinde, kimi diyorsa oraya ekleme yapacağız. Raporunu verdiği zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da 14 resmi maça çıkan Ernest Muçi, 5 gol kaydetti.



