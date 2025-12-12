12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
0-117'
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Serkan Yazıcı 3'üncü kez FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'ne seçildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Onursal Başkanı Serkan Yazıcı, Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun sportif yönetim kurulu Dünya Motor Sporları Konseyine 3'üncü kez seçildi.

calendar 12 Aralık 2025 13:11 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 13:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

TOSFED'in açıklamasına göre FIA'nın yeni yönetimi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen genel kurul sonucu belli oldu. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Muhammed Ben Sulayem, ikinci dönemi için delegelerden güvenoyu aldı.
 

Serkan Yazıcı, 2017'den beri üyesi olduğu WMSC'ye yeniden seçildi. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da vekil üye olarak konseye girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, "FIA'da son dört yılda önemli bir dönüşüm ve ilerlemeye imza atan başkan Muhammed Ben Sulayem'i tebrik ediyorum. Başarılı geçen dört yıllık bir dönemin ardından FIA yönetimi için bir kez daha Dünya Motor Sporları Konseyine seçildik. Böylece Türkiye adına 2017'den bu yana devam eden görevimizi inşallah 2029'a kadar sürdüreceğiz. Bana ve ülkemize oy vererek seçilmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. FIA Dünya Motor Sporları Konseyinde Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
