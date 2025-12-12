Alvaro Morata'dan kötü haber!

Como'da bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Alvaro Morata, sakatlığının ardından bir şok daha yaşadı.Inter ile oynanan maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen İspanyol futbolcu, sakatlığının ardından en az iki ay sahalardan uzak kalacak.Como'da bu sezon 15 maçta süre bulan ve ağları sarsamayan 33 yaşındaki Alvaro Morata, 1 asist ile takımına skor katkısı verdi.