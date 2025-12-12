12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Bayern Münih'ten ayrılık önlemi: Olise!

Bayern Münih, Avrupa devlerinin takip ettiği Michael Olise'nin sözleşmesinde iyileştirmeye gidecek.

calendar 12 Aralık 2025 15:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'ten ayrılık önlemi: Olise!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise bu sezon performansıyla herkesi büyülüyor. Avrupa devlerinin dikkatini çeken yıldız oyuncu için Bayern olası bir ayrılığın önüne geçmek için önlem almaya hazırlanıyor.

BAYERN'DEN ÖNLEM

Kicker'de yer alan habere göre, Bayern, üstün performansı sebebiyle Olise'yi uzun yıllar takımdan tutmak istiyor. Alman devi, 2029'da sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun sözleşmesinde iyileştirmeye gidecek.

AVRUPA DEVLERİ TAKİP EDİYOR

Haberde İngiliz kulüpler, PSG ve İspanyol kulüplerin Fransız yıldızı takip ettiği belirtilirken, Bayern'in bu hamle ile sağ kanadını uzun yıllar güvence altına almayı hedeflediği kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 28 maçta forma giyen 24 yaşındaki yıldız, 12 gol ve 16 asistlik performansı ile Avrupa'nın en çok skora katkı veren isimlerinden oldu. Yıldız futbolcunun 130 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.