Bayern Münih'ten ayrılık önlemi: Olise!

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise bu sezon performansıyla herkesi büyülüyor. Avrupa devlerinin dikkatini çeken yıldız oyuncu için Bayern olası bir ayrılığın önüne geçmek için önlem almaya hazırlanıyor.



BAYERN'DEN ÖNLEM



Kicker'de yer alan habere göre, Bayern, üstün performansı sebebiyle Olise'yi uzun yıllar takımdan tutmak istiyor. Alman devi, 2029'da sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun sözleşmesinde iyileştirmeye gidecek.



AVRUPA DEVLERİ TAKİP EDİYOR



Haberde İngiliz kulüpler, PSG ve İspanyol kulüplerin Fransız yıldızı takip ettiği belirtilirken, Bayern'in bu hamle ile sağ kanadını uzun yıllar güvence altına almayı hedeflediği kaydedildi.



BU SEZON NE YAPTI?



Bu sezon 28 maçta forma giyen 24 yaşındaki yıldız, 12 gol ve 16 asistlik performansı ile Avrupa'nın en çok skora katkı veren isimlerinden oldu. Yıldız futbolcunun 130 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor.





