12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Milli Tenisçi İpek Soylu, Şırnak'ta öğrencilerle buluştu

Katıldığı programda öğrencilerin sorularını yanıtlayan İpek Soylu, sporla ilgili projeleri olduğunu belirtti

calendar 12 Aralık 2025 15:26 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 15:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Milli tenisçi İpek Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilerle buluştuğu programda profesyonel tenis kariyerini sağlık sorunu nedeniyle sonlandırdığını belirterek, sporla ilgili projelerini sürdürdüğünü söyledi.

Silopi Koç İlkokulu'nda düzenlenen söyleşi ve öğrenci buluşmasına; Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Değer ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar katıldı.

Silopi Halk Eğitim Merkezi tenis eğitmeni Şehmus Şalk'ın davetiyle söyleşiye katılan Milli Tenisçi İpek Soylu, sağlık sorunları nedeniyle Eylül 2022'de profesyonel tenis kariyerini noktaladığını belirterek, "Tenise çok küçük yaşta başladım. Aslında 28-29 yaşlarına kadar devam edebilecek bir potansiyelim vardı. Fakat bir sağlık sıkıntısı yaşadım. Bu nedenle devam edemedim. Bugün yaptığımız projeler sayesinde 'iyi ki sporun içinde kalmışım' diyorum. Spor, güzel kapılar açıyor" dedi.

'TALEP GELEN HER YERE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'


Kente bu yıl ikinci kez geldiğini belirten Soylu, "Şehmus hocamızın vakfımıza yaptığı başvuru üzerine buradayız. Vakfımız, talep eden herkese imkanlar ölçüsünde destek olmaya çalışan bir yapıya sahip. Bugün de öğrencilerine destek olmak için geldik" diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Soylu, programın ardından Silopi Kapalı Spor Salonu'na geçerek çocuklarla tenis oynadı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
