Jason Collins, beyin kanseriyle mücadele ediyor

NBA tarihinin açık kimliğiyle oynayan ilk eşcinsel oyuncusu olan ve halen ligin elçisi olarak görev yapan Jason Collins, dördüncü evre glioblastoma (beyin kanseri) tedavisi görüyor.

calendar 12 Aralık 2025 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jason Collins, beyin kanseriyle mücadele ediyor
NBA tarihinin açık kimliğiyle oynayan ilk eşcinsel oyuncusu olan ve halen ligin elçisi olarak görev yapan Jason Collins, dördüncü evre glioblastoma (beyin kanseri) tedavisi görüyor.

Collins, sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri ESPN'den Ramona Shelburne ile Perşembe günü yayımlanan bir röportajda paylaştı.

Eylül ayında Collins'in ailesi, NBA'e yaptıkları açıklamada eski oyuncunun bir beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu. Collins, ESPN röportajında bu açıklamanın "bilinçli olarak muğlak" bırakıldığını ifade etti.


"Bunu, zihinsel olarak kendim konuşabilecek durumda olmadığım bir dönemde mahremiyetimi korumak için yaptılar. Aynı zamanda sevdiklerim de neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamaya çalışıyordu. Ancak artık insanların bunu doğrudan benden duymasının zamanı geldi," dedi.

Collins, doktorların Ağustos ayının sonlarında beyninde beyzbol topu büyüklüğünde bir kitle tespit ettiğini ve hiçbir tedavi uygulanmaması halinde kendisine yalnızca altı hafta ile üç ay arasında bir yaşam süresi biçildiğini anlattı.

Eski NBA oyuncusuna göre, ABD'de glioblastoma için uygulanan standart tedaviyi seçmesi durumunda dahi ortalama yaşam süresi yaklaşık 13 ayla sınırlı kalıyor.

"Oturarak beklemek istemiyoruz. Bu yüzden bir sonraki adım için uluslararası bir yolculuk yapmak zorundayız," diye konuşan Collins, ESPN'in yayınladığı videoda deneysel bir kemoterapi tedavisi için Singapur'a gittiğini doğruladı. ABD'de henüz onaylanmamış bu tedavi süreci kapsamında Collins ve eşi, en az altı hafta daha Singapur'da kalmayı planlıyor.

Collins, 2013 yılında eşcinsel olduğunu açıklayarak Kuzey Amerika'daki dört büyük profesyonel spor ligi tarihinde açık kimliğiyle forma giyen ilk sporcu olmuştu. 2014 yılında kariyerini noktalayan Collins, 13 yıllık NBA kariyerinde New Jersey Nets, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington ve takım Brooklyn'e taşındıktan sonra tekrar Nets formalarını giymişti.

Kariyeri boyunca maç başına 3,6 sayı ve 3,7 ribaund ortalamaları yakalayan Collins, en verimli sezonunu 2004-05'te o dönem New Jersey Nets formasıyla 6,4 sayı ve 6,1 ribaund ortalamalarıyla geçirmişti.

