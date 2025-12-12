Gaziantep FK'de futbolcu Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sol üst çene kemiğinde kırık tespit edilen Tayyip Talha Sanuç, ameliyat edildi.



Gaziantep FK'nin açıklamasında, Beşiktaş karşılaşmasında rakibinin müdahalesi sonrasında sol üst çene kemiği kırılan Tayyip Talha Sanuç'un Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır tarafından ameliyat edildiği bildirildi.



Ameliyatın başarılı geçtiği aktarılan açıklamada, "Tayyip Talha Sanuç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.











