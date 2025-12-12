12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, tarihe geçti!

ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, Dünya Kupası'nda tarihe geçti.

calendar 12 Aralık 2025 16:47
Haber: AA
ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, tarihe geçti!




ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, Dünya Kupası'nda yarış kazanan en yaşlı sporcu oldu.

2019 yılında dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle emekli olan ancak Aralık 2024'te pistlere geri dönen 41 yaşındaki sporcu, İsviçre'nin St Moritz kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndaki iniş yarışını kazandı.

Finiş çizgisini 1 dakika 29,63 saniyede geçen Vonn, 2018'den bu yana ilk, kariyerinin ise 83. Dünya Kupası yarış galibiyetini elde etti.

Şubat 2026'da düzenlenecek Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda ABD'yi temsil etmeye hazırlanan Vonn, olimpatlarda bir altın, iki bronz madalya kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
