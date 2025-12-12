Haber Tarihi: 12 Aralık 2025 17:49 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 17:49

Bugün yağmur var mı, yağacak mı? (12 Aralık 2025)

İstanbul ve Ankara'da mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yakın vadede şehir merkezlerinde etkili bir kar yağışı beklenmiyor. Uzmanlar, "gerçek kış" ve beyaz örtü için ocak ayını işaret ediyor.

Bugün yağmur var mı, yağacak mı? (12 Aralık 2025)
Abone Ol
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen kar yağışı, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle büyükşehirlerde henüz etkisini göstermedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verileri ve uzman değerlendirmelerinden derlenen bilgilere göre, bugün itibarıyla her iki şehirde de şehir merkezlerinde kar örtüsü oluşturacak bir yağış öngörülmüyor. Yakın vadede görülecek yağışların büyük oranda yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Başkentte kar yağışı yüksek kesimlerle sınırlı kalacak

Ankara'da bu hafta havanın genellikle çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, şehrin yüksek kesimlerinde ve çevre ilçelerinde karla karışık yağmur geçişleri görülebilecek. Çamlıdere ve Kızılcahamam gibi rakımı yüksek ilçelerde hafif kar yağışı ihtimali bulunsa da, şehir merkezinde karın yere tutunması için sıcaklıkların henüz yeterli seviyeye düşmediği bildirildi. Başkentte yılın ilk etkili kar yağışının, şehir merkezini beyaza bürümesi için ocak ayı öngörülüyor.

İstanbul'da "gerçek kış" rötarlı geliyor

İstanbul'da ise aralık ayı boyunca yağışların genel olarak yağmur şeklinde düşmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, megakentte sıcaklıkların aralık ayının son haftasına kadar tam anlamıyla kış değerlerine inmeyeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, İstanbul için kar yağışı ihtimalinin en güçlü olduğu dönemin ocak ayı başı ile şubat ayı ortası olduğunu belirtiyor. Bu yıl "gerçek kış" koşullarının ve kar yağışının bir miktar gecikerek, yeni yılın ilk ayında etkisini hissettireceği ifade ediliyor.

Her iki şehirde de bu hafta görülecek yağışların yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olması beklenirken, vatandaşların beyaz örtü hasreti bir süre daha devam edecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Spartak, Gedson'un bonservisini belirledi Beşiktaş Spartak, Gedson'un bonservisini belirledi
Ertuğrul Aslan: '3 puanı almasını bildik' Spor Toto 1. Lig Ertuğrul Aslan: "3 puanı almasını bildik"
Kubilayhan Yücel: 'Vasat bir oyun' Adana Demirspor Kubilayhan Yücel: "Vasat bir oyun"
Premier Lig'de sürpriz ödül! Premier Lig Premier Lig'de sürpriz ödül!
Premier Lig'de kasım ayının teknik direktörü belli oldu! Chelsea Premier Lig'de kasım ayının teknik direktörü belli oldu!
Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki Can Bartu, takıma destek çağrısında bulundu TFF 3. Lig Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki Can Bartu, takıma destek çağrısında bulundu
Gaziantep FK'de futbolcu Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi Gaziantep FK Gaziantep FK'de futbolcu Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi
Uğurcan Çakır, Antalyaspor maçında yok! Galatasaray Uğurcan Çakır, Antalyaspor maçında yok!
Beşiktaş'tan Taylan Bulut yalanlaması! Beşiktaş Beşiktaş'tan Taylan Bulut yalanlaması!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı için açıklama
2
Livakovic yeni takımıyla el sıkıştı; anlaşma tamam
3
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci yanıtı!
4
Dursun Özbek: "Yasin Kol'a neden ceza vermedin?"
5
Galatasaray'da kriz: Gözler Okan Buruk'ta
6
Brann-Fenerbahçe maçının ardından ortalık karıştı!
7
Galatasaray'da maaş gerçeği!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.