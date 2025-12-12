12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
A.Demirspor-Boluspor
1-6
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
Real Sociedad-Girona
23:00
Lecce-Pisa
22:45
Angers-Nantes
22:45
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Ağır sıklet boksörümüz Umut Camkıran, 24'te 24'lük yenilmez serisini sürdürmek ve WBC Asya Ağır Sıklet Şampiyonluk kemerini kazanmak için 13 Aralık'ta Abel Pesut'la kritik maça çıkacak.

Hırvat nakavt makinesi Pesut, tartıda Umut Camkıran ile yüzleşti
24 maçta 24 galibiyeti bulunan ve çıktığı tüm maçları kazanan ve bu maçların 22'sinde rakiplerini nakavt eden Tuncelili Umut Camkıran 13 Aralık Cumartesi akşam 21.30'da ringe çıkacak. İstanbul Ataşehir'de Hırvat Abel PESUT ile kozlarını paylaşacak ağır sıkletteki temsilcimiz rakibi ile tartıda yüz yüze geldi.

WBC AĞIR SIKLET ASYA ŞAMPİYONLUK KEMERİ ORTADA

10 rauntluk mücadele öncesi her iki boksör de tartıya çıktı. Yaptığı 18 maçın 17'sinden nakavtlı galip ayrılan Abel Pesut tam 100.1 Kg olarak tartıdan indi. Umut Camkıran ise 113.8 Kg tartım verdi.


DEV RANDEVU CUMARTESİ

Birol Topuz'un promotörlüğünü yaptığı RMO Boxing gecesi cumartesi akşamı saat 21.30'dan Bilgehan Demir ve Mustafa Özben'in anlatımıyla gerçekleşecek.

UMUT CAMKIRAN KAZANIRSA UNVAN MAÇI HAKKI KAZANACAK

34 yaşındaki Umut Camkıran bu maçta 36 yaşındaki Pesut ile Dünya Boks Konseyi kısa adı ile WBC'nin boşta bulunan 'Asya Ağır Sıklet Şampiyonluğu' için mücadele edecek. Camkıran Tunceli'de nakavtla kazandığı Cvetkov maçından sonra WBC'de 1592 boksör arasında 24'üncü sıraya kadar yükselmişti. İlk 15'e girdiği takdirde dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak olan Umut Camkıran'ın Pesut karşısında tek hedefi nakavtlı galibiyet.

13 Aralık RMO Boxing Maç Kartı şöyle:

Umut Camkıran vs Abel Pesut – WBC Asya Ağır Sıklet Unvan Maçı

Şiar Özgül vs Kamronbek İskandarov – Süper Hafif Sıklet Maçı 63.5 Kg

Eris Bajra vs Makaveli Mponji – Yarı Orta Sıklet 66.7 Kg

Onurcan Kabayel vs Mike Hadley – Yarı Ağır Sıklet 91 Kg

Samet Ersoy vs Norbert Szekeres - Hafif Ağır Sıklet 79.4 Kg

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
