Premier Lig'de kasım ayının teknik direktörü belli oldu!

KASIM AYINI YENİLGİSİZ GEÇİRDİ

Premier Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor.Arsenal'in liderliğinde süren ligde kasım ayının teknik direktörü seçilen isim duyuruldu.Chelsea direktörü Enzo Maresca, kasım ayının en iyi teknik direktörü seçildi.Kasım ayı içerisinde Chelsea, çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Chelsea, kasım ayına Spurs'ü 1-0 mağlup ederek başladı; bunu Wolverhampton karşısında alınan etkileyici 3-0'lık galibiyet ve Burnley deplasmanındaki 2-0'lık zafer takip etti.





Galibiyet serileri, belki de ayın en etkileyici performanslarıyla, lig lideri Arsenal karşısındaki 1–1'lik beraberlikle son buldu.



