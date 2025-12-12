12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Premier Lig'de kasım ayının teknik direktörü belli oldu!

Premier Lig'de kasım ayının teknik direktörü Chelsea'yi çalıştıran Enzo Maresca oldu.

calendar 12 Aralık 2025 18:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Premier Lig'de kasım ayının teknik direktörü belli oldu!
Premier Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

Arsenal'in liderliğinde süren ligde kasım ayının teknik direktörü seçilen isim duyuruldu.

Chelsea direktörü Enzo Maresca, kasım ayının en iyi teknik direktörü seçildi.

KASIM AYINI YENİLGİSİZ GEÇİRDİ

Kasım ayı içerisinde Chelsea, çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Chelsea, kasım ayına Spurs'ü 1-0 mağlup ederek başladı; bunu Wolverhampton karşısında alınan etkileyici 3-0'lık galibiyet ve Burnley deplasmanındaki 2-0'lık zafer takip etti.

Galibiyet serileri, belki de ayın en etkileyici performanslarıyla, lig lideri Arsenal karşısındaki 1–1'lik beraberlikle son buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
