Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki Can Bartu, takıma destek çağrısında bulundu

Maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki taraftar Can Bartu Kurtar, Çorluspor 1947 karşılaşmasını kulüp yönetiminin davetlisi olarak tribünden izledi.Bahis soruşturmasında ceza alan 17 futbolcusu nedeniyle zor günler yaşayan TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor'un çağrısına 500 lira olan harçlığını bağışlayarak destek olan 12 yaşındaki Can Bartu Kurtar, yönetim tarafından Çorluspor 1947 karşılaşmasına davet edildi.Babası Tunay Kurtar ile birlikte maçın oynanacağı Tunca Spor Tesisleri'ne gelen taraftara, Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın tarafından, isminin yazılı olduğu 22 numaralı forma hediye edildi.Kurtar, AA muhabirine, Edirnespor'un büyük bir taraftarı olduğunu söyledi.Babasının, kulüp için başlatılan yardım kampanyasına destek olduğunu öğrenince harçlığını bağışlamaya karar verdiğini belirten Ayaydın, "Ben de ağabeylerime, Edirnespor'a destek olmak istedim. İnşallah bu durumdan kurtulur biran önce Edirnespor. Onlara başarılar diliyorum. Edirne halkının Edirnespor'a yardım etmesini istiyorum. Benim de hedefim profesyonel futbolcu olup Edirnespor'da oynamak." dedi.Kurtar'a teşekkür eden kulübün sportif direktörü Ahmet Erginler de Can'ın hareketinin Edirne'ye örnek olmasını dilediğini belirtti.Edirnespor'a bir gencin sahip çıkmasının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Erginler, "Bizim için çok önemliydi. Miktar önemli değil. Bizim yanımızda olması, harçlığını göndermesi bizi çok mutlu etti, hatta ağlattı. Umarım büyüklerimiz, Edirnespor'u sevenler bunu görürler ve Can'ın izinden yürürler." diye konuştu.Kurtar'ın da seyrettiği karşılaşmayı Çorlu 1947 Spor Kulübü 5-0 kazandı.