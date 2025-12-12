12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-025'
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Gençlerbirliği Başkanı'ndan Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

calendar 12 Aralık 2025 19:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni seçilen başkanı Haydar Arda Çakmak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'nin açıklamasına göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki görüşmede, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ile Gençlerbirliği Kulübü Başkan Vekili Arif Ölmez ve Futbol Şube Sorumlusu Harun Erol da yer aldı.

Hacıosmanoğlu, 6 Aralık'taki genel kurulda Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına seçilen Haydar Arda Çakmak ve ekibini bir kez daha tebrik ederek kendilerine A Milli Takım forması takdim etti.


Arda Çakmak da Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Bilal Arslan, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Mali İşler Direktörü Özkan Kılık'a Gençlerbirliği forması verdi.

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
