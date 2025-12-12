12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-381'
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-381'
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Anadolu Efes'in yeni başantrenörü Pablo Laso

Anadolu Efes, Igor Kokoskov'dan boşalan başantrenörlük görevine Pablo Laso'yu getirdi.

calendar 12 Aralık 2025 20:33 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 20:51
Anadolu Efes'in yeni başantrenörü Pablo Laso
Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Pablo Laso'yu getirdi.

Lacivert-beyazlı takım, İspanyol teknik adamı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) listesine ekletti.

Daha önce Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes, yeni başantrenör belirlenene kadar takımın idmanlarını Radovan Trifunovic yönetmişti.


Takım, ligde oynadığı son dört karşılaşmayı kaybederken, EuroLeague'de ise 15 maçta yalnızca 5 galibiyet elde edebildi.

KARİYERİ

EuroLeague tecrübesi yüksek bir isim olan Laso, 2011-2022 yılları arasında uzun süre Real Madrid'i çalıştırdı.

58 yaşındaki İspanyol koç, 2015 ve 2018 yıllarında hem EuroLeague şampiyonluğunu kazandı hem de yılın başantrenörü ödülüne layık görüldü.

Laso, Real Madrid'de 5 İspanya Ligi ve 6 İspanya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Takımdan ayrıldıktan sonra Bayern Münih'in başına geçti ve Almanya'da bir yıl görev yaptı; ardından geçtiğimiz sezon Baskonia'nın başantrenörü olarak görev aldı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
