9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı

9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, Zonguldak'ta başladı.
Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 7 ülke ve 37 ilden 1280 sporcu katılıyor.
Süper minikler ve minikler kategorisinde müsabakalarla başlayan organizasyon, 14 Aralık'ta sona erecek.
Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 7 ülke ve 37 ilden 1280 sporcu katılıyor.
Süper minikler ve minikler kategorisinde müsabakalarla başlayan organizasyon, 14 Aralık'ta sona erecek.