12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Ahmet Çakar, adliyeden ayrıldı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, yeniden ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Ahmet Çakar, ifade verdi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

calendar 12 Aralık 2025 15:40 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 15:57
Ahmet Çakar, adliyeden ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar yeniden ifadeye çağrıldı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, yeniden ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Ahmet Çakar, ifade verdikten sonra işlemlerin tamamlanmasıyla adliyeden ayrıldı. 

DHA'nın servis ettiği habere göre, savcılıktaki ifadesinin ardından eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.


Ahmet Çakar, adliyeden ayrılırken, "Buyrun gidin dediler, sadece bu dendi bana. İfade de söylediğim şeyler soruldu. Sonra sayın savcı, "Buyurun, serbestsiniz, gidin." dedi. Hepsi bu, benim bildiğim bu." ifadelerini kullandı.


Çakar, eşiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Eşim çocuklarımın yanında, ay sonu gelecek. Planlı hepsi. Şimdilik bu kadar konuşayım çünkü biliyorsunuz kalbime stent takıldı, yorgunum." dedi.

AHMET ÇAKAR NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Daha savcılıktan yapılan açıklamaya göre; MASAK raporları ve yasal bahis platformlarından elde edilen veriler doğrultusundaki banka incelemelerinde, Çakar ve hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olan eşinin hesaplarında olağan dışı hareketler tespit edildi.

DİKKAT ÇEKEN PARA TRANSFERLERİ

Ahmet Çakar'ın eşi ve kendisi hakkındaki sevk yazısında şu ifadeler yer aldı; "2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 4.759 işlemde 60.376.426 TL tutarlı para transferi alma, 1.437 işlemde 47.130.667 TL tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu tespit edildi."



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.