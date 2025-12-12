Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boluspor, 6-1 kazandı.



Karşılaşmada Boluspor'un gollerini 7. dakikada Doğan Can Davas, 21, 34 ve 76. dakikalarda Florent Hasani, 37. dakikada Rasheed Ibrahim Akanbi ve 58. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti.



Adana Demirspor'un ise tek golünü 90. dakikada Kürşat Türkeş Küçük kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 2. galibiyetini elde eden Boluspor, 26 puanla 7. sıraya yükseldi. Eksi 24 puan ceza yiyen Adana Demirspor ise -22 puanla sonuncu sırada yer aldı.



Ligde gelecek hafta Boluspor, lider Pendikspor'u konuk edecek. Adana Demirspor, Ümraniyespor'a konuk olacak.