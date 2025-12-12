12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Boluspor, Adana Demirspor karşısında farklı galip!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti.

calendar 12 Aralık 2025 16:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Boluspor, Adana Demirspor karşısında farklı galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boluspor, 6-1 kazandı.

Karşılaşmada Boluspor'un gollerini 7. dakikada Doğan Can Davas, 21, 34 ve 76. dakikalarda Florent Hasani, 37. dakikada Rasheed Ibrahim Akanbi ve 58. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti.

Adana Demirspor'un ise tek golünü 90. dakikada Kürşat Türkeş Küçük kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 2. galibiyetini elde eden Boluspor, 26 puanla 7. sıraya yükseldi. Eksi 24 puan ceza yiyen Adana Demirspor ise -22 puanla sonuncu sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Boluspor, lider Pendikspor'u konuk edecek. Adana Demirspor, Ümraniyespor'a konuk olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.